В Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в порту - РИА Новости, 18.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 18.04.2026 (обновлено: 11:05 18.04.2026)
В Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в порту Высоцк

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе порта Высоцк во время атаки БПЛА на Ленинградскую область возникло возгорание.
  • Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в Max, что в данный момент огонь ликвидируют.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возгорание возникло в районе порта Высоцк во время атаки БПЛА на Ленинградскую область, сообщил в канале на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.
«

"За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется", — написал он.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Совбезе рассказали, как пространство ЕС используется украинскими дронами
Вчера, 22:47
На всей территории Ленинградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.
На фоне атаки ВСУ в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Шведский самолет ведет разведку вдоль границы России и Финляндии
16 апреля, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
