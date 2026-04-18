Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал, что будет, если с Землей столкнется крупный астероид - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 18.04.2026 (обновлено: 02:49 18.04.2026)
Астроном рассказал, что будет, если с Землей столкнется крупный астероид

CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гипотетическое столкновение Земли с астероидом от полутора километров в поперечнике приведет к глобальной катастрофе и аналогу ядерной зимы.
  • Существует около 880 астероидов крупнее километра, которые могут потенциально нанести глобальный ущерб, и более 11 тысяч астероидов размером от 100 метров.
  • Самый крупный из астероидов, сближающихся с Землей, — Ганимед, его размер составляет около сорока километров в поперечнике.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гипотетическое столкновение Земли с астероидом от полутора километров в поперечнике приведет к глобальной катастрофе, аналогу ядерной зимы, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"По расчету специалистов, если Земля столкнется с астероидом от полутора километров в поперечнике это приведет к глобальной катастрофе. Глобальной. Потому что энергия столкновения будет такая большая, что будет выброшено огромное количество серы, пепла в стратосферу, что она покроет Землю пылевым одеялом, и возникнет аналог ядерной зимы на несколько лет. Это все приведет к гибели почти всей жизни, биоты", - заявил РИА Новости Железнов.
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Астроном назвал число сближающихся с Землей астероидов
13 апреля, 02:27
По его словам, такие крупные астероиды имеются в Солнечной системе.
"Объектов крупнее километра, которые могут потенциально нанести глобальную катастрофу, около 880. Но их открывают очень мало, они почти все выбраны. Если говорить об объектах помельче - от 100 метров, они могут долететь до поверхности Земли, оставить кратер, нанести так называемую, локальную катастрофу. На сегодняшний день их открыто более 11 тысяч", - добавил Железнов.
Он уточнил, что самый крупный из астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ), - Ганимед, его размер составляет около сорока километров в поперечнике.
Существует механизм пополнения АСЗ из главного пояса астероидов, отметил Железнов. Он пояснил, этот механизм не способен перебрасывать крупные астероиды, максимум несколько километров в поперечнике.
Древний ударный кратер Малаперт в области южного полюса на видимой стороне Луны - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Астроном рассказал о скрытом на Луне редком изотопе
15 апреля, 03:19
 
ЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала