Астроном рассказал, что будет, если с Землей столкнется крупный астероид

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гипотетическое столкновение Земли с астероидом от полутора километров в поперечнике приведет к глобальной катастрофе и аналогу ядерной зимы.
- Существует около 880 астероидов крупнее километра, которые могут потенциально нанести глобальный ущерб, и более 11 тысяч астероидов размером от 100 метров.
- Самый крупный из астероидов, сближающихся с Землей, — Ганимед, его размер составляет около сорока километров в поперечнике.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гипотетическое столкновение Земли с астероидом от полутора километров в поперечнике приведет к глобальной катастрофе, аналогу ядерной зимы, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"По расчету специалистов, если Земля столкнется с астероидом от полутора километров в поперечнике это приведет к глобальной катастрофе. Глобальной. Потому что энергия столкновения будет такая большая, что будет выброшено огромное количество серы, пепла в стратосферу, что она покроет Землю пылевым одеялом, и возникнет аналог ядерной зимы на несколько лет. Это все приведет к гибели почти всей жизни, биоты", - заявил РИА Новости Железнов.
По его словам, такие крупные астероиды имеются в Солнечной системе.
"Объектов крупнее километра, которые могут потенциально нанести глобальную катастрофу, около 880. Но их открывают очень мало, они почти все выбраны. Если говорить об объектах помельче - от 100 метров, они могут долететь до поверхности Земли, оставить кратер, нанести так называемую, локальную катастрофу. На сегодняшний день их открыто более 11 тысяч", - добавил Железнов.
Он уточнил, что самый крупный из астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ), - Ганимед, его размер составляет около сорока километров в поперечнике.
Существует механизм пополнения АСЗ из главного пояса астероидов, отметил Железнов. Он пояснил, этот механизм не способен перебрасывать крупные астероиды, максимум несколько километров в поперечнике.
