Ученые предупредили о сильных магнитных бурях

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки, сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Повышенная геомагнитная активность предположительно будет сохраняться как минимум до конца года, а, вероятно, и в следующем году, после чего быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума, подытожили ученые.