В Персидском заливе находятся более двух тысяч гражданских судов
22:03 17.04.2026
В Персидском заливе находятся более двух тысяч гражданских судов

Грузовое судно в Персидском заливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Персидском заливе находятся более двух тысяч гражданских судов, несколько сотен из которых — танкеры.
  • При этом наибольшее число приходится на буксировщики и специализированные суда, наименьшее - на высокоскоростные.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Свыше двух тысяч гражданских судов сейчас находятся в Персидском заливе, несколько сотен из которых - танкеры, подсчитали РИА Новости на основе данных Marine Traffic.
При этом наибольшее число приходится на буксировщики и специализированные суда, наименьшее - на высокоскоростные.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана также рассказало, что согласно "новому порядку" судоходства в акватории пролива гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту.
В миреИранПерсидский заливЛиванАббас АракчиДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
