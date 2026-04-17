В Госдуме хотят увидеть мир между Вяльбе и Губерниевым

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что будет здорово, если глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев придут к согласию и смогут работать вместе, потому что лыжным видам спорта не нужны публичные разборки, как это происходит в фигурном катании.
В марте Дмитрий Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. В четверг Губерниев в своем Telegram-канале анонсировал, что скоро будут объединены его силы с Вяльбе при участии Свищева для работы с лыжными видами спорта.
"Когда Свищева предлагали в ассоциацию, я сразу говорила: куда же он без нашей Елены Валерьевны? В спорте, когда руководитель или тренер не справляется, его убирают и берут нового, но если человек был успешен на своем месте, приносил большую пользу, результаты, как Елена Валерьевна, то убирать такого специалиста – травма для всего вида спорта. Пока есть силы работать, она должна работать, а я думаю, что она хочет. То, что они договорились, – очень здорово. Если они действительно нашли консенсус и больше не будет публичных перепалок, будет здорово. Для любого вида спорта перепалки не идут на пользу, как в фигурном катании, где много разборок, но в таких видах, как лыжи, не хотелось бы этого", - сказала Журова РИА Новости.
"Губерниев комментирует все лыжные виды, имеет влияние, он советник министра. Дмитрий Губерниев действительно продвигает и лыжи, и биатлон. В нашей стране реально много людей стало смотреть лыжные виды, в том числе и из-за его комментариев. Было бы очень здорово, если бы они нашли общий язык. Да и нам бы всем не надо было выбирать чью-то сторону. Не хочется вставать на чью-то сторону, хочется быть на стороне спорта, развития и спортсменов. Федерация будет большая, много специфики, и убирать сразу всех президентов неверно, потому что у всех есть взаимоотношения с международными коллегами", - добавил он.
Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки. Ранее Губерниев заявлял о намерении баллотироваться на должность президента ФЛГР. Тогда он напомнил, что эта должность является выборной, и выразил уверенность в победе.