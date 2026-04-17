18:12 17.04.2026 (обновлено: 18:37 17.04.2026)
РФС вновь оштрафовал Евсеева за мат

  • КДК РФС оштрафовал главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева на сто тысяч рублей за мат.
  • Он выругался во время флеш-интервью после матча РПЛ с московским "Локомотивом".
  • Это нарушение стало вторым для тренера: после встречи предыдущего тура его также штрафовали за использование нецензурной лексики в интервью.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за использование нецензурной лексики, сообщается на сайте РФС.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и также был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Махачкала
87‎’‎ • Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
63‎’‎ • Хазем Мастури (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение оштрафовать главного тренера ФК "Динамо" г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей", - говорится в сообщении КДК РФС.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
КДК отменил красную карточку игрока "Зенита" Педро в матче с "Краснодаром"
Вчера, 15:18
 
