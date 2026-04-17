РФС вновь оштрафовал Евсеева за мат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КДК РФС оштрафовал главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева на сто тысяч рублей за мат.
- Он выругался во время флеш-интервью после матча РПЛ с московским "Локомотивом".
- Это нарушение стало вторым для тренера: после встречи предыдущего тура его также штрафовали за использование нецензурной лексики в интервью.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за использование нецензурной лексики, сообщается на сайте РФС.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и также был оштрафован на 100 тысяч рублей.
