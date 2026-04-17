Украина договорилась об отсрочке платежей по госдолгу до 2030 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина договорилась с кредиторами об отсрочке платежей по государственному долгу до 2030 года.
- Платежи по погашению и обслуживанию долга Украины отсрочат до конца февраля 2030 года в соответствии с новой программой МВФ.
- Выплата отсроченных сумм осуществят равными платежами каждые шесть месяцев в течение 2035–2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина договорилась с кредиторами об отсрочке платежей по государственному долгу до 2030 года, сообщило в пятницу украинское министерство финансов.
"Министр финансов Украины (Сергей Марченко -ред.) и группа официальных кредиторов Украины подписали меморандум об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию долга Украины", - говорится в публикации на сайте украинского минфина.
Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, подлежащих уплате в период с февраля 2026 года. В соответствии с подписанным меморандумом обслуживание и погашение долга будет отсрочено до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой МВФ. Выплата отсроченных сумм будет осуществляться после завершения этого периода равными платежами каждые шесть месяцев в течение 2035-2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.
Международный валютный фонд в апреле сообщил, что госдолг Украины в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году. Минфин Украины в феврале сообщал, что на конец 2025 года госдолг страны составлял 213,3 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на 30%. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.
