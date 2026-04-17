Украина договорилась об отсрочке платежей по госдолгу до 2030 года

Международный валютный фонд в апреле сообщил, что госдолг Украины в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году. Минфин Украины в феврале сообщал, что на конец 2025 года госдолг страны составлял 213,3 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на 30%. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.