Турция активизирует переговорный процесс по Украине, заявил Эрдоган

АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Турция прилагает усилия по активизации переговорного процесса по Украине, участила контакты со сторонами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь предпринимать шаги по развитию отношений с Молдовой во многих областях, включая торговлю, энергетику и оборонную промышленность", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган сказал, что "Турция продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения войны между Украиной Россией и что участила контакты со сторонами для достижения устойчивого мира".