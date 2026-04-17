Турция активизирует переговорный процесс по Украине, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция активизирует переговорный процесс по Украине и участила контакты со сторонами для достижения устойчивого мира, заявил Эрдоган.
- Эрдоган провел встречу с Санду, где они обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.
- Эрдоган подчеркнул, что Турция будет предпринимать шаги по развитию отношений с Молдовой в различных областях, включая торговлю, энергетику и оборонную промышленность.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Турция прилагает усилия по активизации переговорного процесса по Украине, участила контакты со сторонами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду, которая находится в Турции в рамках Дипломатического форума в Анталье (#ADF2026). Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Молдавией, а также региональные вопросы.
"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь предпринимать шаги по развитию отношений с Молдовой во многих областях, включая торговлю, энергетику и оборонную промышленность", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Наш президент также подчеркнул, что гагаузские турки являются исключительным символом культурных и гуманитарных связей между двумя странами",- уточнила канцелярия.