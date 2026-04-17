Турция активизирует переговорный процесс по Украине, заявил Эрдоган
20:44 17.04.2026
Турция активизирует переговорный процесс по Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция прилагает усилия по активизации переговоров по Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция активизирует переговорный процесс по Украине и участила контакты со сторонами для достижения устойчивого мира, заявил Эрдоган.
  • Эрдоган провел встречу с Санду, где они обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.
  • Эрдоган подчеркнул, что Турция будет предпринимать шаги по развитию отношений с Молдовой в различных областях, включая торговлю, энергетику и оборонную промышленность.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Турция прилагает усилия по активизации переговорного процесса по Украине, участила контакты со сторонами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду, которая находится в Турции в рамках Дипломатического форума в Анталье (#ADF2026). Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Молдавией, а также региональные вопросы.
"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь предпринимать шаги по развитию отношений с Молдовой во многих областях, включая торговлю, энергетику и оборонную промышленность", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган сказал, что "Турция продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения войны между Украиной и Россией и что участила контакты со сторонами для достижения устойчивого мира".
"Наш президент также подчеркнул, что гагаузские турки являются исключительным символом культурных и гуманитарных связей между двумя странами",- уточнила канцелярия.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании
Вчера, 20:35
 
