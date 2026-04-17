В ЛНР при ударе дрона по автомобилю пострадал электромонтер

ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Электромонтер ранен в ЛНР в результате удара украинского БПЛА по автомобилю энергетиков, сообщили в "Юго-западной электросетевой компании".
«
"При передвижении на служебном автомобиле после проведения восстановительных работ бригада специалистов Сватовского РЭС филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго" была атакована вражеским беспилотником. Осколочное ранение получил электромонтер по эксплуатации распределительной сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
Уточняется, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
В компании уточнили, что с начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 24 сотрудника энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО "Юго-Западная ЭСК", еще 71 получил ранения.
22 июня 2022, 17:18