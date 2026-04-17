Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 17.04.2026
В ЛНР при ударе дрона по автомобилю пострадал электромонтер

Сотрудник "Луганскэнерго" пострадал при атаке украинского БПЛА на автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник "Луганскэнерго" пострадал при атаке украинского БПЛА на автомобиль.
  • Электромонтер по эксплуатации распределительной сети получил осколочное ранение.
  • Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Электромонтер ранен в ЛНР в результате удара украинского БПЛА по автомобилю энергетиков, сообщили в "Юго-западной электросетевой компании".
«

"При передвижении на служебном автомобиле после проведения восстановительных работ бригада специалистов Сватовского РЭС филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго" была атакована вражеским беспилотником. Осколочное ранение получил электромонтер по эксплуатации распределительной сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
В компании уточнили, что с начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 24 сотрудника энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО "Юго-Западная ЭСК", еще 71 получил ранения.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала