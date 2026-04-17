В Туапсе ищут тело девочки, оставшейся под завалами дома после атаки БПЛА
12:33 17.04.2026 (обновлено: 14:06 17.04.2026)
В Туапсе ищут тело девочки, оставшейся под завалами дома после атаки БПЛА

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА
  • В Туапсе спасатели ищут тело 14-летней девочки, оказавшейся под завалами дома после атаки дронов ВСУ в ночь на четверг.
  • К разбору конструкций разрушенных зданий привлекли 44 человека и около десяти единиц техники.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Туапсе вторые сутки ищут тело 14-летней девочки, оставшейся под завалами дома после ударов ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Местонахождение погибшей <...> устанавливается", — сказал он.
Как уточнили в оперштабе Кубани, к разбору завалов привлекли 44 спасателя и около десяти единиц техники.
В ночь на четверг прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов. Наибольший удар пришелся по Туапсе: погибли два человека, включая 14-летнею девочку. Пять пострадавших обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали.
Повреждения получили 60 домов и три социально значимых объекта. Также загорелся морской терминал, его тушат 177 человек и 56 единиц техники. Роспотребнадзор не выявил превышения нормы загрязнения воздуха.
В округе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного при атаке украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
