В Туапсе ищут тело девочки, оставшейся под завалами дома после атаки БПЛА

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Туапсе вторые сутки ищут тело 14-летней девочки, оставшейся под завалами дома после ударов ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Местонахождение погибшей <...> устанавливается", — сказал он.
Как уточнили в оперштабе Кубани, к разбору завалов привлекли 44 спасателя и около десяти единиц техники.
В ночь на четверг прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов. Наибольший удар пришелся по Туапсе: погибли два человека, включая 14-летнею девочку. Пять пострадавших обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали.
Повреждения получили 60 домов и три социально значимых объекта. Также загорелся морской терминал, его тушат 177 человек и 56 единиц техники. Роспотребнадзор не выявил превышения нормы загрязнения воздуха.
В округе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
© Фото : МЧС РФ
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного при атаке украинских БПЛА в ночь на 16 апреля