Спасатели второй день разбирают завалы дома в Туапсе после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Спасатели ведут разбор завалов дома в Туапсе, разрушенного от атаки украинских БПЛА в ночь на четверг, под ними может находиться 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.