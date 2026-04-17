Спасатели второй день разбирают завалы дома в Туапсе после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 17.04.2026 (обновлено: 13:27 17.04.2026)
Спасатели второй день разбирают завалы дома в Туапсе после атаки БПЛА

РИА Новости: в Туапсе второй день разбирают завалы дома после атаки БПЛА

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов Кубань-СПАС разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
  • Спасатели второй день разбирают завалы дома в Туапсе, разрушенного после ударов украинских БПЛА в ночь на четверг.
  • Под ними может находиться 14-летняя девочка.
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Спасатели ведут разбор завалов дома в Туапсе, разрушенного от атаки украинских БПЛА в ночь на четверг, под ними может находиться 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава города Сергей Бойко в четверг в своём Telegram-канале сообщал, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. В пресс-службе администрации города уточнили, что работы по разбору завалов разрушенных домов ещё ведутся, под обломками может находиться один из пострадавших.
"(Завалы разрушенного дома - ред.) ещё разбирают. Ребёнка не нашли", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идёт о 14-летней девушке, объявленной погибшей.
Прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА в ночь на четверг. В Туапсе повреждения получили 60 домов и три социально значимых объекта. Сообщалось о двоих погибших. За медицинской помощью обратились пять человек, один госпитализирован. В ПВР находятся 22 человека, четыре семьи размещены в гостинице.
