Спасатели не нашли тело девочки, погибшей при украинской атаке на Туапсе

- Спасатели не нашли тело 14-летней девочки, находившейся в доме в Туапсе, по которому ударили ВСУ.
- Ее признали погибшей по показаниям матери и характеру повреждений здания.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тело 14-летней девочки, находившейся в доме со своей матерью во время атаки БПЛА на Туапсе, в настоящее время не обнаружено, разбор завалов продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В одном из домов, который пострадал при атаке беспилотников на Туапсе в ночь на 16 апреля, в момент ЧП находилась женщина с 14-летней дочерью. Со слов матери, девочка была в комнате, куда попал БПЛА. В настоящее время останки тела не обнаружены, разбор завалов продолжается", - сказал собеседник агентства.
Учитывая показания матери и характер повреждений жилища - комната выжжена и разрушена, ребенка признали погибшим, добавил он.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
В Туапсе после атаки украинских БПЛА повреждены более 60 зданий
16 апреля, 22:25