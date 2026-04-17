Татарстан привлек на важные научные разработки 3,2 млрд рублей

КАЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Порядка 3,2 миллиарда рублей привлечено в Татарстане на развитие научных разработок по критически важным направлениям российской экономики, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Минниханов провел заседание совета при раисе Татарстана по образованию и науке, отметив, что важнейшая национальная цель – обеспечение технологического лидерства – была поставлена президентом страны в 2024 году. Вузы и научные учреждения Татарстана активно подключились к решению этой задачи.

"Для реализации республиканских инициатив привлечено порядка 3,2 миллиарда рублей по критически важным для отечественной экономики направлениям: средства производства и автоматизация, продовольственная безопасность, новые материалы и химия, сбережение здоровья, многоспутниковая группировка", - цитирует слова Минниханова пресс-служба главы республики.

По его информации, в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" Казанский федеральный университет ведет разработку импортозамещающих катализаторов и реагентов для российской нефтегазодобывающей промышленности. Казанский национальный исследовательский технологический университет выиграл право на создание центра инженерных разработок, получает федеральные субсидии на подготовку высококвалифицированных кадров. Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) стал якорным резидентом научного производственного центра по беспилотным авиационным системам. В рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизация" в университете Иннополис успешно функционирует первый федеральный центр развития промышленной робототехники.

"Рассчитываю, что наши вузы и исследовательские учреждения продолжат интенсивно наращивать свое присутствие во всех нацпроектах технологического лидерства", - подчеркнул глава Татарстана.

Минниханов напомнил, что в целом в республике проделана большая работа по формированию стратегических основ научно-технологического развития, создания целостной региональной системы государственной и научно-технической деятельности, а также по совершенствованию республиканских мер поддержки ученых. В Татарстане принята собственная долгосрочная программа научно-технологического развития. Продолжается развитие инновационной образовательной среды и передовой исследовательской инфраструктуры. При поддержке федерального центра научно-образовательный комплекс республики регулярно пополняется новыми объектами.

"Руководство страны не только сформулировало важнейшие основные цели в научно-технической сфере, но и предложило конкретный механизм их достижения, в том числе субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предоставление налоговых преференций, долгосрочный квалифицированный заказ на НИОКР. Все они ориентированы на расширение связей науки с производством", - сказал Минниханов.