Свищев рассказал, что готов работать вместе с Губерниевым в лыжных гонках
12:06 17.04.2026 (обновлено: 12:15 17.04.2026)
Свищев рассказал, что готов работать вместе с Губерниевым в лыжных гонках

Свищев: Вяльбе и Губерниев смогут договориться работать на благо спорта в РФ

  • Дмитрий Свищев заявил, что поговорил с Еленой Вяльбе и Дмитрием Губерниевым и надеется на совместную работу на благо российского спорта.
  • Он также планирует встретиться с руководителями федераций и медиапространств, которые поддерживают и развивают спорт.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что поговорил с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и думает, что все смогут договориться, чтобы вместе работать на благо российского спорта.
В марте Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. В четверг Губерниев в своем Telegram-канале анонсировал, что скоро будут объединены его силы с Вяльбе при участии Свищева для работы с лыжными видами спорта.
"Он не последний человек в медиапространстве, и мы договорились с ним встретиться и обсудить вопросы. Дмитрий – неотъемлемая и важная часть людей, которые так или иначе влияют на спорт. Я считаю, что Елена Валерьевна – великий спортсмен, прекрасный руководитель федерации. Мне, как и многим поклонникам лыж, точно не очень комфортно, когда в медиапространстве происходят какие-то взаимные обвинения, переходящие на личное. Конечно, это неприемлемо. Надеюсь, мне удастся добиться того, чтобы этого больше не было. Я поговорил с Еленой Валерьевной, с Дмитрием и думаю, что мы договоримся и будем работать вместе на благо российского спорта. Моя задача - чтобы спорт оставался спортом", - сказал Свищев.
"Также я планирую встречи с руководителями федераций, с руководителями "Матч ТВ" и Okko, с теми медиапространствами, которые поддерживают и развивают спорт. В рамках укрупнения необходимо развивать спорт, развивать все виды, которые входят в ассоциацию, в том числе лыжи. Лыжи – один из самых популярных видов спорта в России. По подсчетам, 1,3 миллиона человек активно занимаются лыжами", - добавил он.
Председатель ассоциации отметил, что "очень важно, чтобы продолжались славные традиции советских лыж и российских". "И не только в лыжных гонках, но и в горных лыжах, фристайле, сноуборде, прыжках. Мы будем развивать все виды спорта без исключения. И, конечно, очень важна поддержка средств массовой информации, социальных сетей и современных медиапространств, которые могут помочь в развитии", - пояснил собеседник агентства.
Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
