Американским коммерческим судам разрешили проход через Ормуз, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американским коммерческим судам разрешен проход через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"Всем коммерческим судам разрешено проходить через Ормузский пролив, включая американские", - говорится в публикации.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.