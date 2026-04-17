Суд отказал экс-депутату облдумы Короткову в переводе дела в Москву

ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Кировский районный суд Волгограда отказал экс-депутату облдумы Станиславу Короткову в переводе дела об изъятии его имущества в Москву, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"По всем заявленным ходатайствам судом отказано - в частности, о переводе дела в Дорогомиловский районный суд Москвы. Следующее заседание по делу назначено на 5 мая", - сообщили в пресс-службе.