14:43 17.04.2026
Суд отказал экс-депутату облдумы Короткову в переводе дела в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кировский районный суд Волгограда отказал экс-депутату облдумы Станиславу Короткову в переводе дела об изъятии его имущества в Москву.
  • Прокуратура Волгоградской области подала иск о взыскании с Короткова 43,9 миллиона рублей из-за незаконного дохода от предпринимательской деятельности.
  • Волгоградская областная дума по решению суда изменила основание отставки депутата Короткова на формулировку "в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством России о противодействии коррупции".
ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Кировский районный суд Волгограда отказал экс-депутату облдумы Станиславу Короткову в переводе дела об изъятии его имущества в Москву, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее прокуратура Волгоградской области подала иск в районный суд о взыскании 43,9 миллиона рублей в пользу государства с экс-депутата облдумы Станислава Короткова из-за незаконного дохода от фактического осуществления предпринимательской деятельности. Коротков заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение по месту его регистрации - в Дорогомиловский районный суд Москвы.
"По всем заявленным ходатайствам судом отказано - в частности, о переводе дела в Дорогомиловский районный суд Москвы. Следующее заседание по делу назначено на 5 мая", - сообщили в пресс-службе.
В четверг Волгоградская областная дума по решению суда из-за нарушений антикоррупционного законодательства изменила основание отставки депутата Короткова с заявления по собственной инициативе на формулировку "в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции". Таким образом, его лишили государственных льгот и исключили возможность повторного избрания.
