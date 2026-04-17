Стармер не уйдет в отставку из-за скандала с британским экс-послом в США - РИА Новости, 17.04.2026
11:03 17.04.2026 (обновлено: 11:37 17.04.2026)
Стармер не уйдет в отставку из-за скандала с британским экс-послом в США

Стармер не уйдет в отставку из-за скандала с обходом итогов проверки Мандельсона

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер не уйдет в отставку из-за скандала с обходом МИД результатов проверки безопасности экс-посла в США Питера Мандельсона, сообщил секретарь британского премьера Даррен Джонс.
  • Он считает, что стране нужен сильный и заслуживающий доверия глава правительства, который сможет провести ее через трудные испытания.
ЛОНДОН, 17 апр - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер не уйдет в отставку на фоне скандала с обходом британским МИД результатов проверки безопасности экс-посла в США Питера Мандельсона, сообщил главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс.
"Нет. И я думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в мире, не в последнюю очередь в связи с конфликтами на Ближнем Востоке, и на то, как это влияет на уровень жизни людей, счета за электроэнергию, цены на продовольствие… Нужен заслуживающий доверия, надежный, сильный премьер-министр, который сможет провести страну через эти трудные испытания", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Ранее издание Telegraph сообщило, что Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса в связи с утратой доверия на фоне информации о том, что экс-посол страны в США Питер Мандельсон не прошел проверку на благонадежность службы безопасности до своего назначения на должность.
После публикации последней партии файлов по делу скандально известного Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
