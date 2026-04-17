Стармер не уйдет в отставку из-за скандала с британским экс-послом в США

ЛОНДОН, 17 апр - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер не уйдет в отставку на фоне скандала с обходом британским МИД результатов проверки безопасности экс-посла в США Питера Мандельсона, сообщил главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс.
"Нет. И я думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в мире, не в последнюю очередь в связи с конфликтами на Ближнем Востоке, и на то, как это влияет на уровень жизни людей, счета за электроэнергию, цены на продовольствие… Нужен заслуживающий доверия, надежный, сильный премьер-министр, который сможет провести страну через эти трудные испытания", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
После публикации последней партии файлов по делу скандально известного Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.