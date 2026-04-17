США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" на 60 дней - РИА Новости, 17.04.2026
23:12 17.04.2026
© Фото : NISРабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
"Нефтяная индустрия Сербии" 9 апреля запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность после 17 апреля, когда истекает выданная ранее лицензия.
"Мы получили хорошие новости из США, что лицензия на работу NIS продлена на 60 дней", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович.
Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля рассмотрел в телефонном разговоре с замгоссекретаря США Кристофером Ландау стратегическое партнерство, сотрудничество в энергетике и работу NIS.
Президент Сербии 13 апреля заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.
