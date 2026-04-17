США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" на 60 дней

БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.