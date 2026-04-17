Российского бойца со скандалом высадили из самолета в США

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна высадили из самолета в США, на котором он должен был лететь на турнир Real American Freestyle (RAF), сообщает журналист Адам Зубайраев в соцсети Х.
Зубайраев опубликовал видео из салона самолета, вылетавшего из Лос-Анджелеса в Филадельфию, где в ночь на 19 апреля по московскому времени пройдет турнир RAF 8. Соперником Царукяна на нем будет американец Юрайя Фейбер.
"Армана Царукяна и двух его друзей сняли с рейса American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию за то, что он смотрел в свой телефон во время взлета. Полнейшее безумие", – написал Зубайраев.
Царукяну 29 лет, на его счету 23 победы и три поражения в ММА. В рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P) он занимает 13-ю строчку.