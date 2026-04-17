Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Хегсет публично опозорился в Пентагоне - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 17.04.2026 (обновлено: 04:13 17.04.2026)
СМИ: Хегсет публично опозорился в Пентагоне

USA Today: Хегсет выдал за молитву цитату из "Криминального чтива"

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр войны США Пит Хегсет во время богослужения в Пентагоне процитировал монолог из фильма "Криминальное чтиво", выдав его за библейскую молитву.
  • Вместо фразы "Я Господь" Хегсет сказал позывной "Сэнди Один", процитировав персонажа Сэмюэля Л. Джексона из фильма Квентина Тарантино.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о спасательной операции американских летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма "Криминальное чтиво", выдав его за библейскую молитву, пишет американская газета USA Today.
Инцидент произошел во время богослужения в Пентагоне.
"Хегсет, который ранее молился о "всепоглощающей жестокости действий" во время богослужения, похоже, перефразировал цитату, вероятно, из "Криминального чтива", а не из Священного Писания", — говорится в материале.
По данным издания, вместо библейской фразы "Я Господь" Хегсет сказал позывной "Сэнди Один", процитировав персонажа Сэмюэля Л. Джексона из фильма Квентина Тарантино.
"Остальная часть цитаты Хегсета очень точно повторяет вымышленный стих из книги пророка Иезекииля 25:17, который персонаж Сэмюэля Л. Джексона, Джулс Уиннфилд, цитирует перед убийством персонажа в фильме "Криминальное чтиво", — говорится в материале.
Как отмечает автор, фраза персонажа фильма дополняет библейскую цитату, однако вносит особенный смысл, вытекающий из контекста сюжета картины, которая никак не связана с оправданием операции в Иране.
"Криминальное чтиво" — культовый кинофильм режиссера Квентина Тарантино. Он считается шедевром благодаря своему сценарию. За ее саморефлексивность, нетрадиционную структуру и особенную стилизацию критики назвали картину примером постмодернистского кино.
В миреИранПит ХегсетКвентин ТарантиноМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала