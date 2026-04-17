СМИ: Хегсет публично опозорился в Пентагоне

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о спасательной операции американских летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма "Криминальное чтиво", выдав его за библейскую молитву, пишет американская газета USA Today.
Инцидент произошел во время богослужения в Пентагоне.
"Хегсет, который ранее молился о "всепоглощающей жестокости действий" во время богослужения, похоже, перефразировал цитату, вероятно, из "Криминального чтива", а не из Священного Писания", — говорится в материале.
По данным издания, вместо библейской фразы "Я Господь" Хегсет сказал позывной "Сэнди Один", процитировав персонажа Сэмюэля Л. Джексона из фильма Квентина Тарантино.
"Остальная часть цитаты Хегсета очень точно повторяет вымышленный стих из книги пророка Иезекииля 25:17, который персонаж Сэмюэля Л. Джексона, Джулс Уиннфилд, цитирует перед убийством персонажа в фильме "Криминальное чтиво", — говорится в материале.
Как отмечает автор, фраза персонажа фильма дополняет библейскую цитату, однако вносит особенный смысл, вытекающий из контекста сюжета картины, которая никак не связана с оправданием операции в Иране.
"Криминальное чтиво" — культовый кинофильм режиссера Квентина Тарантино. Он считается шедевром благодаря своему сценарию. За ее саморефлексивность, нетрадиционную структуру и особенную стилизацию критики назвали картину примером постмодернистского кино.