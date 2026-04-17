В ГД предложили обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей.

Он предложил увеличить возрастной порог выдачи препаратов с шести до 18 лет.

Мерой поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи с среднедушевым доходом не более двух уровней прожиточного минимума.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федеральных средств, это позволит повысить доходы их родителей.

Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко , депутаты отметили, что одной из мер поддержки многодетных семей является бесплатная выдача лекарств по рецептам врача, но сегодня их выдают только детям до шести лет.

"Согласно исследованиям фармацевтического рынка, родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии - именно такие препараты пользуются наибольшим спросом", - отмечается в обращении.