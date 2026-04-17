Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 17.04.2026 (обновлено: 08:38 17.04.2026)
В ГД предложили обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

В Госдуме предложили обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

© Fotolia / ridvanardaЛекарственные средства
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные средства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей.
  • Он предложил увеличить возрастной порог выдачи препаратов с шести до 18 лет.
  • Мерой поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи с среднедушевым доходом не более двух уровней прожиточного минимума.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федеральных средств, это позволит повысить доходы их родителей.
Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов.
Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко, депутаты отметили, что одной из мер поддержки многодетных семей является бесплатная выдача лекарств по рецептам врача, но сегодня их выдают только детям до шести лет.
"Согласно исследованиям фармацевтического рынка, родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии - именно такие препараты пользуются наибольшим спросом", - отмечается в обращении.
По словам парламентариев, стоит ввести федеральную меру поддержки многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более двух уровней прожиточного минимума. Уточняется, что форма предоставления помощи должна быть на безвозмездной основе. Мурашко и Тумусов предложили выдавать лекарства всем детям до 18 лет, перечень препаратов должен устанавливаться Минздравом РФ.
ОбществоРоссияФедот ТумусовМихаил МурашкоСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала