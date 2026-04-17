Сорокин стал лидером регулярного чемпионата НХЛ по сухим матчам

10:15 17.04.2026 (обновлено: 10:19 17.04.2026)
Сорокин стал лидером "регулярки" НХЛ по сухим матчам, Василевский — по победам

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стал лидером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сухих матчей.
На счету Сорокина семь матчей на ноль. Второе место по этому показателю занял голкипер "Сент-Луиса" Джоэл Хофер (6 игр). По четыре сухих матча провели сразу семь голкиперов, среди которых россиянин Сергей Бобровский из "Флориды".
По числу выигранных матчей среди вратарей первое место занял россиянин Андрей Василевский из "Тампы" (39).
По проценту отраженных бросков лучшим стал голкипер "Колорадо" Скотт Уэджвуд (92,1%), Василевский (91,2%) занял третье место, такой же показатель у российского голкипера "Рейнджерс" Игоря Шестеркина, который провел меньше игр. Лидером по коэффициенту надежности также стал Уэджвуд (2,07), Василевский (2,31) - второй, Шестеркин (2,50) - седьмой.
