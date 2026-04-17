"Сочи" обыграл "Ростов" и одержал вторую подряд победу в РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
21:28 17.04.2026
"Сочи" обыграл "Ростов" и одержал вторую подряд победу в РПЛ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Ростов" проиграл "Сочи" в первом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 89-й минуте забил Кирилл Заика.
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ростов
0 : 1
Сочи
89‎’‎ • Кирилл Заика
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ростов" располагается в турнирной таблице РПЛ на десятой позиции с 26 очками. "Сочи", набрав 15 баллов и одержав вторую победу подряд, идет на последнем, 16-м месте. В прошлом туре команда Игоря Осинькина в Москве победила ЦСКА со счетом 1:0.
В следующем матче "Ростов" примет ЦСКА, а "Сочи" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи пройдут 21 апреля.
