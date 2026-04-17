Лавров рассказал о работе по сохранению правды о ВОВ в рамках СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках заседания глав МИД СНГ стороны договорились о работе по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне.
- Особое внимание будет уделено воспитанию молодежи в странах СНГ в духе уважения к подвигу всех народов СССР.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В рамках заседания глав МИД СНГ сторонам удалось договориться о работе по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и воспитании молодежи СНГ в духе уважения к подвигу всех народов СССР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Договорились, я считаю это особенно важно, договорились продолжить работу по сохранению исторической правды о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне и уделить особое внимание воспитанию молодых людей в странах СНГ в духе уважения коллективного подвига всех народов Советского Союза", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
