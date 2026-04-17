Девочка-подросток отобрала у юного болельщика пойманную шайбу "Авангарда"
15:04 17.04.2026 (обновлено: 16:11 17.04.2026)
Девочка-подросток отобрала у юного болельщика пойманную шайбу "Авангарда"

  • Во время матча омского "Авангарда" с ЦСКА девочка-болельщик отобрала пойманную шайбу у мальчика, заявив, что он не фанат команды, так как пришел на игру без плаката.
  • Хоккеисты "Авангарда", включая Наиля Якупова, отреагировали на инцидент и пообещали поддержать юного болельщика.
ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Юного болельщика омского хоккейного клуба "Авангард" поддержали хоккеисты, после того, как болельщица отобрала у него пойманную во время матча шайбу, рассказала РИА Новости мама мальчика Юлия.
Во время матча омского "Авангарда" с ЦСКА, произошел инцидент, который попал на видео и очень быстро завирусился в соцсетях. Мама юного болельщика поймала шайбу от Майкла Маклауда во время матча и отдала ее своему восьмилетнему сыну. Это увидела девочка-болельщик в джерси "Авангарда" и отобрала ее у ребенка, заявив, что он не фанат команды, так как пришел на игру без плаката.
На случившееся отреагировали как пользователи соцсетей, так и сами хоккеисты. В своем Telegram-канале хоккеист Наиль Якупов пообещал, что обязательно лично встретится с ребенком.
"Наша команда не могла не отреагировать. Степу встретили после матча, подарили ему шайбу и игрушку. Он остался доволен, я ему все объяснила, он у меня все понимает. Все в порядке с ребенком. Ситуации разные в жизни бывают", - рассказала мама юного болельщика Юлия.
"Многие звонили, писали, вот сейчас разговаривала с Наилем Якуповым. Очень много добра и тепла. Степе предложили встретиться, поблагодарить за поддержку, подарить подарки", - добавила женщина.
Видео со случившимся набрало множество комментариев, в том числе от знаменитостей и известных спортсменов. Юного болельщика поддерживают, а на поведение девочки выражают недовольство. Жена капитана "Авангарда" Виолетта Шарипзянова написала, что десять минут находилась в шоке и попросила прощение за поведение "данного "человека".
