Девочка-подросток отобрала у юного болельщика пойманную шайбу "Авангарда"

ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Юного болельщика омского хоккейного клуба "Авангард" поддержали хоккеисты, после того, как болельщица отобрала у него пойманную во время матча шайбу, рассказала РИА Новости мама мальчика Юлия.

Во время матча омского " Авангарда " с ЦСКА, произошел инцидент, который попал на видео и очень быстро завирусился в соцсетях. Мама юного болельщика поймала шайбу от Майкла Маклауда во время матча и отдала ее своему восьмилетнему сыну. Это увидела девочка-болельщик в джерси "Авангарда" и отобрала ее у ребенка, заявив, что он не фанат команды, так как пришел на игру без плаката.

На случившееся отреагировали как пользователи соцсетей, так и сами хоккеисты. В своем Telegram-канале хоккеист Наиль Якупов пообещал, что обязательно лично встретится с ребенком.

"Наша команда не могла не отреагировать. Степу встретили после матча, подарили ему шайбу и игрушку. Он остался доволен, я ему все объяснила, он у меня все понимает. Все в порядке с ребенком. Ситуации разные в жизни бывают", - рассказала мама юного болельщика Юлия.

"Многие звонили, писали, вот сейчас разговаривала с Наилем Якуповым. Очень много добра и тепла. Степе предложили встретиться, поблагодарить за поддержку, подарить подарки", - добавила женщина.