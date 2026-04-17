Садулаев станет капитаном сборной России на чемпионате Европы по борьбе

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в качестве капитана команды выступит на предстоящем чемпионате Европы в Албании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).