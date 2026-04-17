Садулаев станет капитаном сборной России на чемпионате Европы по борьбе - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:58 17.04.2026 (обновлено: 18:36 17.04.2026)
Садулаев станет капитаном сборной России на чемпионате Европы по борьбе

Садулаев возглавит сборную РФ на чемпионате Европы по вольной борьбе в Албании

© Соцсети борцаАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Соцсети борца
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абдулрашид Садулаев, двукратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, возглавит сборную России на чемпионате Европы.
  • Соревнования пройдут в Албании с 20 по 26 апреля.
  • В состав сборной также войдут Муса Мехтиханов, Заур Угуев, Башир Магомедов, Давид Баев, Тимур Бижоев, Ахмед Усманов, Ибрагим Кадиев, Аманула Гаджимагомедов и Шамиль Мусаев.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в качестве капитана команды выступит на предстоящем чемпионате Европы в Албании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Турнир пройдет в Тиране 20-26 апреля. Садулаев победил на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, но не был допущен Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде-2024. Спортсмен из-за визовых проблем не смог принять участие в чемпионате мира - 2025.
"Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев будет капитаном сборной России на чемпионате Европы в Тиране, он выступит в весовой категории до 97 кг, - сказал руководитель пресс-службы ФСБР Тигран Аванян. - В состав нашей команды в других категориях включены Муса Мехтиханов (до 57 кг), олимпийский чемпион Заур Угуев (до 61 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Шамиль Мусаев (до 125 кг)".
ЕдиноборстваСпортБорьбаРоссияТирана (город)АлбанияАбдулрашид СадулаевЗаур УгуевМеждународный олимпийский комитет (МОК)ФСБР
 
