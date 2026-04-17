Москва и Киев работают с МАГАТЭ для временного прекращение огня около ЗАЭС

ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Москва и Киев взаимодействуют с МАГАТЭ для достижения временного прекращения огня, чтобы начать ремонт линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в сообщении МАГАТЭ.