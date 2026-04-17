Москва и Киев работают с МАГАТЭ для временного прекращение огня около ЗАЭС
18:44 17.04.2026 (обновлено: 18:51 17.04.2026)
Москва и Киев работают с МАГАТЭ для временного прекращение огня около ЗАЭС

Россия и Украина работают с МАГАТЭ для временного прекращение огня около ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости / Константин Михальчевский
ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Москва и Киев взаимодействуют с МАГАТЭ для достижения временного прекращения огня, чтобы начать ремонт линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в сообщении МАГАТЭ.
Украина, и Российская Федерация продолжают конструктивно взаимодействовать с МАГАТЭ в переговорах о временном прекращении огня, чтобы можно было начать ремонтные работы и как можно скорее восстановить основную линию внешнего электроснабжения, как только условия это позволят", - заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Основная внешняя линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" отключена с 24 марта 2026 года.
По словам Гросси, повторяющиеся потери внешнего электроснабжения "подчёркивают уязвимость ЗАЭС на фоне продолжающегося конфликта и сохраняющихся рисков для ядерной безопасности и защищённости".
