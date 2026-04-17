"Росатом" на грани вылета из Венгрии

Не успели огласить результаты выборов в Венгрии и новый потенциальный премьер еще не вступил в должность, как началось движение крупных геополитических масс, в том числе связанных с энергетикой. Петер Мадьяр уже несколько раз поднимал тему строительства второй очереди АЭС "Пакш", где с критикой упоминал вопрос ее стоимости, на что оперативно среагировал глава флагмана российской атомной отрасли. Алексей Лихачев передал через журналистов, что "Росатом" открыт к диалогу с новой командой Будапешта и готов прояснить все вопросы по стоимости проекта. Корпорация ничего не скрывает и рассчитывает на столь же доверительный подход с венгерской стороны.

Как правило, в наших публикациях мы стараемся поменьше касаться политических аспектов, концентрируясь на вопросах энергетики, но в случае с Венгрией эти процессы так тесно связаны, что разделить их без ущерба для общего понимания невозможно.

Источники, которые пишут, что строительство пятого и шестого энергоблоков "Пакш" — это некий политический кулуарный междусобойчик Путина и Орбана, намеренно врут. К осознанию очевидного факта необходимости перевооружения, модернизации и резкого повышения мощности собственной генерации Будапешт пришел еще в 2009 году. На тот момент у руля страны стоял Ференц Дюрчань, представлявший Венгерскую социалистическую партию (MSZP). Позднее Дюрчань добровольно сложил с себя полномочия, причиной чему стал глубокий экономический кризис, накрывший Венгрию. Сменил его Гордон Байнаи, министр экономики, который, как предполагалось, сможет вытащить страну из ямы, но не срослось. Виктор Орбан и "Фидес" тогда были в оппозиции к правящей команде, они пришли к власти как раз на волне народного недовольства результатами работы социалистов. Это не Орбан вместе с Сийярто тайно пригласили "Росатом" в Венгрию, они лишь продолжили тренд, оформившийся исходя из осознания экономических реалий.

Новый тандем долго и упорно торговался с Москвой (ровно так же он делал с Брюсселем все эти годы), в результате чего только в декабре 2014-го "Росатом" подписал с венгерской энергетической компанией MVM обязывающий контракт на строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Соглашение оговаривало, что стоимость двух блоков составит двенадцать с половиной миллиардов евро, десять из которых Российская Федерация предоставит в виде кредита с государственным обеспечением. Согласно условиям, согласованным на личной встрече Владимиром Путиным и Виктором Орбаном, ставка по кредиту на строительство является плавающей и варьируется в зависимости от экономической конъюнктуры в пределах 3,95-4,95 процента годовых. К текущему моменту, по оценкам профильных специалистов, проект "потяжелел" до 14,7 миллиарда, но это все равно беспрецедентно низкое предложение для мирового рынка реакторостроения.

Многие наши соотечественники в этом моменте склонны впадать в негатив: мол, вечно строим всем задарма, потому никто не ценит. Это полная чушь. Российское предложение действительно не имеет аналогов, но наша страна не несет тут никаких потерь — совсем наоборот. Во-первых, атомная энергетика с сектором машиностроения — это сложнейшее производство, требующее поддержания непрерывного цикла. Последние два слова надо подчеркнуть самым жирным маркером. Продукция волгодонского "Атоммаша", подольского "ЗиО" или любого другого предприятия внутри контура кооперации "Росатома" применяется только в узкой нише энергетики. Отрасль и предприятия рентабельны только в том случае, если они не простаивают, что позволяет также сохранять и развивать научные компетенции и базу. Они не могут работать время от времени и под заказ, это не штамповка тазиков или резиновых тапок.

В мире есть предельно наглядные примеры государств, еще два-три десятилетия назад входивших в число атомных лидеров, а ныне полностью вышедших в тираж. Например, Великобритания. Некогда имевшая собственную научно-лабораторную и производственную школу, сегодня она не может найти подрядчика на строительство третьей очереди АЭС "Хинкли-Пойнт". После того как из проекта по политическим мотивам были изгнаны представители Китая, вести строительство пригласили французскую EDF в компании японцев и южнокорейцев. Те согласились, но выставили ценник на один энергоблок в двадцать четыре миллиарда фунтов. К слову, правительству Турции, возжелавшему построить вторую атомную электростанцию "Синоп", французы направили коммерческое предложение чуть скромнее. Всего лишь двадцать миллиардов долларов — за один "горшок".

Все потому, что проекты "Росатома" кредитует государство, а во всем остальном мире — частные банки, заявляющие проценты исходя лишь из уровня собственной жадности. По этой причине сейчас в мире атомные энергоблоки строят только Россия и Китай, где отрасль также субсидируется государством. Москва при этом на подобных "бесплатных" контрактах получает, помимо возмещения тела кредита, еще по 400 миллионов долларов (три миллиарда рублей) процентов, сохраняя при этом всю цепочку от добычи и обогащения урана до выгрузки ОЯТ и его переработки в ультрасовременное MOX-топливо.

Возвращаясь к исходной теме разговора, нужно также понимать пару моментов.

Победивший Петер Мадьяр — птенец гнезда "Фидес" и еще недавно называл Орбана своим учителем и политическим ориентиром. Он откололся от ультраправых консерваторов всего два года назад, что дало обильную пищу для разного рода конспирологии. Мол, текущая победа может быть завуалированным и контролируемым трансфером власти, ведь партия "Тиса" тоже правая, хотя и морщится от приставки "ультра-". Мадьяр в пору избирательной кампании рассыпался мелким бисером в сторону Евросоюза, что обеспечило ему мощную финансовую и медийную поддержку, однако сразу после оглашения результатов плебисцита сделал ряд внезапных заявлений. Например, что новое правительство не откроет границы для мигрантов, то есть в полной мере продолжит курс своих предшественников, что вызвало резкое неудовольствие Брюсселя.

Также новый венгерский лидер уже высказался на тему необходимости сохранения импорта российских энергоресурсов, что и понятно, ведь экономическая структура Венгрии не изменилась по мановению волшебной палочки и новое правительство сейчас взваливает на себя весь груз проблем, который утопил Орбана и "Фидес". Обещанная разморозка финансовой помощи от ЕС, конечно, станет неплохим подспорьем, но не панацеей, ведь глобальный финансовый и энергетический кризис и не думает заканчиваться, а Венгрия страна маленькая, и экономика у нее не самая сильная. Потому заявление Мадьяра о том, что стоимость проекта "Пакш-2" чрезвычайно завышенная, нужно воспринимать как самопиар и информационный шум.