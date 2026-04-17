Тренера сборной Саудовской Аравии уволили за два месяца до ЧМ, пишут СМИ

Французский специалист вновь возглавил сборную Саудовской Аравии в октябре 2024 года, ранее он занимал пост главного тренера с 2019 по 2023 годы. Под руководством Ренара команда вышла на чемпионат мира 2022 года, где в матче группового этапа обыграла победителей турнира аргентинцев.