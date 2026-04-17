Тренера сборной Саудовской Аравии уволили за два месяца до ЧМ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
17:27 17.04.2026
Тренера сборной Саудовской Аравии уволили за два месяца до ЧМ, пишут СМИ

RMC Sport: тренера сборной Саудовской Аравии Ренара уволили за два месяца до ЧМ

  • Француза Эрве Ренара уволили с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу за два месяца до чемпионата мира.
  • В марте команда проиграла в двух товарищеских матчах.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Француз Эрве Ренар был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает RMC Sport.
По данным источника, Ренар узнал об увольнении в пятницу. В марте сборная Саудовской Аравии проиграла в двух товарищеских матчах против команд Сербии (1:2) и Египта (0:4).
Французский специалист вновь возглавил сборную Саудовской Аравии в октябре 2024 года, ранее он занимал пост главного тренера с 2019 по 2023 годы. Под руководством Ренара команда вышла на чемпионат мира 2022 года, где в матче группового этапа обыграла победителей турнира аргентинцев.
Ренару 57 лет, он выиграл Кубок африканских наций со сборными Замбии (2012) и Кот-д"Ивуара (2015).
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Саудовской Аравии в группе H сыграет с командами Испании, Уругвая и Кабо-Верде.
