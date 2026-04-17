Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 17.04.2026
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом в Россию товаров из ЕАЭС

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС.
  • Закон направлен на борьбу с серым импортом и схемами ухода от налогов.
  • Он вступит в силу со дня официального опубликования.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает правовые и организационные основы СПОТ, целью создания которой являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ станет Федеральная налоговая служба, а контролирующим данную систему органом – ФТС России.
До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов).
Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения.
Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта. Помимо России, в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
CПOT не будет распространяться, в частности, на наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары для личного пользования (за исключением товаров, ввозимых в целях реализации физлицам посредством электронных торговых площадок), товары, перемещаемые трубопроводным транспортом.
Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории РФ, на перемещаемые через Россию из одной станы ЕАЭС в другую, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ.
По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, проблема уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров из стран ЕАЭС существует давно. Бюджет "недополучает миллиарды рублей, а добросовестные импортёры, которые работают по правилам, оказываются в неравных условия". СПОТ же, по мнению Панеша, позволит навести порядок на границе.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а действие его положения будет распространяться на товары, ввозимые на территорию РФ из других стран ЕАЭС, начиная с 1 июня 2026 года.
ЭкономикаРоссияБелоруссияКазахстанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала