Пригода победил на дистанции 200 м брассом в Финале Кубка России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 200 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Он преодолел дистанцию за 2 минуты 9,90 секунды. Вторым стал Александр Жигалов (2.10,19). Третье место занял Даниил Писецкий (2.10.75).
У женщин на дистанции 200 метров на спине первое место заняла Дарья Зарубенкова (2.10,25). Второй стала Милана Степанова (2.10,76), третье место заняла Рената Гайнуллина (2.12,15).
На дистанции 200 метров баттерфляем первенствовала Серафима Фокина (2.10,36), второе место заняла Виктория Токарева (2.12,67), третьей стала Александра Верменич (2.13,10).
В женском заплыве на 1500 метров вольным стилем первой стала Ксения Мишарина (16.03,42), второе место заняла Анна Аршавская (16.23,96), третьей стала Полина Козякина (16.30,04).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.