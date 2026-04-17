"Исторический момент": Ефимова поделилась эмоциями от возвращения флага

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила журналистам, что первое участие россиян в международных турнирах с флагом и гимном будет историческим моментом.
В понедельник бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Очень хочется хотя бы еще раз это испытать. Это, конечно, совсем другие эмоции. Это будет долгожданный, исторический момент. Сначала был ковид, потом отстранение. Уже пять-шесть лет мы нормально не выступали на соревнованиях полной командой с флагом и гимном. Все очень этого ждут. И мне кажется, что сейчас сборная находится на хорошем эмоциональном подъеме", - сказала Ефимова.
В пятницу Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.