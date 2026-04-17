Рейтинг@Mail.ru
Колесников выиграл стометровку на спине в Финале Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 17.04.2026
Колесников выиграл стометровку на спине в Финале Кубка России

Колесников выиграл стометровку на спине в Финале КР, Лифинцев стал восьмым

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПловец Климент Колесников
Пловец Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров на спине в Финале Кубка России по плаванию.
  • Олег Костин занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин.
  • Дарья Клепикова заняла первое место у женщин на дистанции 100 метров вольным стилем.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров на спине в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Он преодолел дистанцию за 53,20 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (53,30). Третьим стал Георгий Яковлев (53,41). Пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев занял последнее, восьмое место, показав результат 54,60 секунды.
На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин первенствовал Олег Костин (22,96), вторым стал Егор Корнев (23,05). Третье место занял Андрей Минаков (23,15).
У женщин на дистанции 100 метров вольным стилем первое место заняла Дарья Клепикова (53,86), второй стала Алина Гайфутдинова (54,26). Третьей к финишу пришла Александра Кузнецова (54,39).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.
ПлаваниеКлимент Колесников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала