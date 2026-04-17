Песков исключил, что Путин может не знать о текущих проблемах в стране

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил, что глава государства Владимир Путин может не знать о проблемах, которые поднимала в своем обращении блогер Виктория Боня.

Ранее Боня записала видеообращение к президенту России , в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море . В четверг Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к главе государства.

Боня отмечала, что Путину якобы не докладывают о том, что происходит в стране. В связи с чем журналисты спросили у Пескова, действительно ли это так, и глава государства не знает о текущих проблемах.

"Нет, это не так", - ответил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин знает о ключевых вопросах, которые находятся на повестке дня.