14:52 17.04.2026
Песков исключил, что Путин может не знать о текущих проблемах в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил, что глава государства Владимир Путин может не знать о проблемах, которые поднимала в своем обращении блогер Виктория Боня.
Ранее Боня записала видеообращение к президенту России, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. В четверг Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к главе государства.
Боня отмечала, что Путину якобы не докладывают о том, что происходит в стране. В связи с чем журналисты спросили у Пескова, действительно ли это так, и глава государства не знает о текущих проблемах.
"Нет, это не так", - ответил Песков.
При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин знает о ключевых вопросах, которые находятся на повестке дня.
"Путин - глава государства, и его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня", - подчеркнул Песков.
