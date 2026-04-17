Отражение войны. Пермяки познакомились с уникальными фотоматериалами - РИА Новости, 17.04.2026
16:00 17.04.2026 (обновлено: 18:10 17.04.2026)

Отражение войны. Пермяки познакомились с уникальными фотоматериалами

© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермской арт-резиденции открылась выставка "Отражение: 1941—1945", где представлены уникальные снимки из архива Совинформбюро и фондов музея-заповедника "Сталинградская битва".
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Жители и гости Перми приняли участие в открытии выставки "Отражение: 1941—1945", которое состоялось в Пермской арт-резиденции. Они познакомились с уникальными снимками из архива Совинформбюро и фондов музея-заповедника "Сталинградская битва", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
На выставке представлены работы фронтовых корреспондентов, посвященные ключевым моментам Великой Отечественной войны — обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, освобождению Левобережной Украины и Донбасса. Посетители также смогут познакомиться с циклом короткометражных фильмов, рассказывающих о судьбе этих фотокорреспондентов.
Проект "Отражение: 1941—1945" стал узнаваемым и востребованным, отметил первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.
© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Перми - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми
"В музей-заповедник "Сталинградская битва" поступают обращения о возможности его реализации в различных регионах нашей страны. Одними из первых были коллеги из Перми. Очень радует, что география проекта расширяется и движется от западных границ России на восток", — рассказал он.
Пермь впервые принимает такой проект, который стал итогом кропотливой работы по сохранению исторической памяти в нескольких субъектах России, подчеркнула начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Анастасия Хорошева.
"Формат фотовыставки очень актуален сейчас, в эпоху визуальных коммуникаций, и понятен всем поколениям, так как каждый кадр сам по себе — живая и правдивая история о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, рассказанная конкретным человеком о конкретных людях, локациях и событиях", — отметила она.
© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Перми

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми

© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Елена МайороваОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Перми
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми
© РИА Новости / Елена Майорова
2 из 3
© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Перми

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми

© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми

© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми
© РИА Новости / Елена Майорова
2 из 3

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Перми

© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Проект "Отражение: 1941-1945 гг." реализуется Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
Партнерами проекта выступают Музей Победы, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Луганский краеведческий музей и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
 
Отражение, Пермь, Россия, Москва, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Музей Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Музей "Сталинградская битва"
 
 
