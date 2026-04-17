Отражение войны. Пермяки познакомились с уникальными фотоматериалами

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Жители и гости Перми приняли участие в открытии выставки "Отражение: 1941—1945", которое состоялось в Пермской арт-резиденции. Они познакомились с уникальными снимками из архива Совинформбюро и фондов музея-заповедника "Сталинградская битва", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

На выставке представлены работы фронтовых корреспондентов, посвященные ключевым моментам Великой Отечественной войны — обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, освобождению Левобережной Украины и Донбасса. Посетители также смогут познакомиться с циклом короткометражных фильмов, рассказывающих о судьбе этих фотокорреспондентов.

Проект "Отражение: 1941—1945" стал узнаваемым и востребованным, отметил первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.

"В музей-заповедник "Сталинградская битва" поступают обращения о возможности его реализации в различных регионах нашей страны. Одними из первых были коллеги из Перми. Очень радует, что география проекта расширяется и движется от западных границ России на восток", — рассказал он.

Пермь впервые принимает такой проект, который стал итогом кропотливой работы по сохранению исторической памяти в нескольких субъектах России, подчеркнула начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Анастасия Хорошева.

"Формат фотовыставки очень актуален сейчас, в эпоху визуальных коммуникаций, и понятен всем поколениям, так как каждый кадр сам по себе — живая и правдивая история о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, рассказанная конкретным человеком о конкретных людях, локациях и событиях", — отметила она.

Проект "Отражение: 1941-1945 гг." реализуется Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.