Краткий пересказ от РИА ИИ Плато Путорана в Сибири и Камчатка — самые дорогие направления для премиального отдыха в России.

Неделя на Камчатке может стоить от 4 миллионов рублей, а на Плато Путорана — от 500 тысяч рублей на человека.

Среди зарубежных направлений у состоятельных туристов спросом пользуются Африка, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Таиланд, Турция и Вьетнам.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самыми дорогими направлениями для премиального отдыха российских туристов внутри страны являются Плато Путорана в Сибири и Камчатка, рассказали РИА Новости в агентстве премиальных путешествий PrimeTours (член Российского союза туриндустрии).

"Фактически сформировался отдельный рынок премиального внутреннего туризма. Речь идет о таких направлениях, как Плато Путорана, Камчатка", - сказали в компании.

Отмечается, что среди путешественников растет интерес к велнес-форматам, "местам силы" и к таким видам отдыха, как рыбалка, охота и экспедиции.

Стоимость премиального недельного отдыха на Камчатке может начинаться от 4 миллионов рублей, а в Плато Путорана — от 500 тысяч рублей на человека. При этом туры на компанию 7–10 человек могут стоить 15–20 миллионов рублей. "В отдельных случаях премиальные туры по России превышают 20 миллионов рублей — это программы с вертолетами, яхтами, экспедициями и высоким уровнем сервиса", - поделились в PrimeTours.

Танзанию, Среди зарубежных направлений у состоятельных туристов спросом пользуется Африка . Туристы едут в ЮАР Кению , на сафари и к водопаду Виктория , рассказали в агентстве. "Это верхний сегмент спроса - самые дорогие и статусные поездки, которые стабильно востребованы в премиальном сегменте", - подчеркнули там.

По их данным, далее идут классические островные направления - Мальдивы , Сейшелы и Маврикий . "Также в структуре спроса присутствуют Таиланд Турция , ранее были Эмираты, а сейчас активно подключается Вьетнам за счет захода международных гостиничных сетей", - заметили в PrimeTours.

Отмечается, что средний чек на поездку в Африку составляет 1,5 миллиона рублей и выше. В целом по премиальным зарубежным направлениям бюджет стартует от 1,2 миллиона рублей на двоих и доходит до 5-6 миллионов рублей. Однако значительную часть стоимости формирует перелет, где билеты бизнес-класса могут стоить 2-2,5 миллиона рублей на двоих.