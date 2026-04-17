Рейтинг@Mail.ru
Умер баскетболист, становившийся лучшим снайпером на трех Олимпиадах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
23:40 17.04.2026 (обновлено: 00:12 18.04.2026)
Умер баскетболист, становившийся лучшим снайпером на трех Олимпиадах

В возрасте 68 лет умер бразильский баскетболист Оскар Шмидт

© Фото : СоцсетиОскар Шмидт
© Фото : Соцсети
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский баскетболист Оскар Шмидт умер в возрасте 68 лет.
  • На протяжении последних 15 лет он боролся с опухолью мозга.
  • Шмидт является рекордсменом по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет) и лучшим бомбардиром в истории летних Олимпийских игр.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бразильский баскетболист Оскар Шмидт, становившийся лучшим снайпером на трех из своих пяти Олимпиад, скончался в возрасте 68 лет, сообщает CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу экс-спортсмена.
Ранее Шмидта доставили в муниципальную больницу штата Сан-Паулу после того, как он почувствовал резкое ухудшение своего состояния. Согласно публикациям родственников спортсмена, его здоровье было ослаблено после перенесенной операции. На протяжении последних 15 лет бразилец боролся с опухолью мозга.
Шмидт является рекордсменом по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет), лучшим бомбардиром в истории летних Олимпийских игр и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).
В 1991 году Шмидт был назван одним из 50 величайших игроков FIBA, а в 2010 году был включен в Зал славы организации. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Шмидт был одним из восьми людей, выносивших олимпийский флаг на стадион "Маракана" во время церемонии открытия.
 
БаскетболСпортFIBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала