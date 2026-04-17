Более 1 тысячи школьников Подмосковья вышли в финал всероссийской олимпиады
17:42 17.04.2026
Более 1 тысячи школьников Подмосковья вышли в финал всероссийской олимпиады

Свыше 1,1 тысячи школьников Подмосковья вышли в финальный этап ВсОШ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Число участников из Подмосковья в этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) достигло более 1,1 тысячи школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"Подмосковье показывает уверенный рост на всероссийской олимпиаде — в этом году в финал вышло рекордное количество человек – более 1,1 тысячи школьников – и уже сейчас на счету нашей сборной 302 диплома. По информатике число участников выросло в 2,7 раза, по обществознанию — почти вдвое. За этими цифрами стоит системная работа: сильные учителя, профильные классы, поддержка одаренных детей с ранних классов", — подчеркнула вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
По мировой художественной культуре в финал вышли 65 участников — на 52% больше, чем годом ранее. Увеличение числа участников отмечается также по математике и праву. По математике в заключительном этапе принимают участие 33 школьника, что на 43% выше уровня прошлого года. По праву — 74 обучающихся, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом.
Победители Всероссийской олимпиады школьников получат выплату 500 тысяч рублей. Призеры заключительного этапа олимпиады будут награждены суммой в размере 300 тысяч рублей, участники – 100 тысяч.
