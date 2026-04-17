В регулярном чемпионате НХЛ сыграло рекордное за 25 лет число россиян

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие 68 россиян, это лучший результат за последние 25 лет.
Рекордным по представительству российских хоккеистов в лиге стал сезон-2000/01, когда хотя бы по одному матчу провели 72 россиянина.
В завершившемся чемпионате сыграли 11 вратарей, 18 защитников и 39 форвардов из России.
Лучшим снайпером регулярного сезона среди россиян стал Кирилл Капризов (45) из "Миннесоты". Лучшим бомбардиром и ассистентом - Никита Кучеров из "Тампы" (130 очков; 44+86).