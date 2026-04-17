Рейтинг@Mail.ru
В регулярном чемпионате НХЛ сыграло рекордное за 25 лет число россиян
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:20 17.04.2026 (обновлено: 12:20 17.04.2026)
В регулярном чемпионате НХЛ сыграло рекордное за 25 лет число россиян

В регулярном чемпионате НХЛ сыграли рекордные за 25 лет 68 россиян

© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / Geoff Burke
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 68 россиян — это лучший результат за последние 25 лет.
  • Лучшим снайпером регулярного сезона среди россиян стал Кирилл Капризов из «Миннесоты», а лучшим бомбардиром и ассистентом — Никита Кучеров из «Тампы».
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие 68 россиян, это лучший результат за последние 25 лет.
Рекордным по представительству российских хоккеистов в лиге стал сезон-2000/01, когда хотя бы по одному матчу провели 72 россиянина.
В завершившемся чемпионате сыграли 11 вратарей, 18 защитников и 39 форвардов из России.
Лучшим снайпером регулярного сезона среди россиян стал Кирилл Капризов (45) из "Миннесоты". Лучшим бомбардиром и ассистентом - Никита Кучеров из "Тампы" (130 очков; 44+86).
ХоккейСпортРоссияКирилл КапризовНикита КучеровНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала