В регулярном чемпионате НХЛ сыграло рекордное за 25 лет число россиян

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие 68 россиян, это лучший результат за последние 25 лет.

Рекордным по представительству российских хоккеистов в лиге стал сезон-2000/01, когда хотя бы по одному матчу провели 72 россиянина.