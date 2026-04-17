"Север" расширяет полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщило Минобороны после освобождения села Зыбино.
В пятницу ведомство заявило об установлении контроля российской армией над Зыбино в Харьковской области.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вглубь обороны противника, вытесняя боевиков ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны России, перед началом штурма военнослужащие зачистили небо от ударных БПЛА ВСУ, а расчеты войск БПС и артиллерии нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам противника. Закрепившись в селе, военнослужащие провели зачистку зданий и подвальных помещений.
