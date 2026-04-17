Андреева обыграла Швентек на турнире WTA в Штутгарте

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В четвертьфинале Андреева, 9-я ракетка мира, обыграла польку Игу Швентек (4) со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут.
Porsche Tennis Grand Prix
17 апреля 2026 • начало в 18:20
Андреева в третий раз в карьере обыграла Швентек при одной победе в личных встречах у польской теннисистки.
В полуфинале 18-летняя россиянка сыграет против победительницы встречи Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Лейла Фернандес (Канада, 25).