Андреева обыграла Швентек на турнире WTA в Штутгарте

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Андреева в третий раз в карьере обыграла Швентек при одной победе в личных встречах у польской теннисистки.