18:16 17.04.2026
Книгу Юнгера "Марш национализма"* признали экстремистской

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст внес книгу Юнгера "Марш национализма"* в перечень экстремистских материалов.
  • Издание содержит пропаганду национализма и может причинить вред интересам государств Евразийского экономического союза.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу немецкого писателя и философа Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма"*, следует из соответствующего списка ведомства.
"Текст книги "Фридрих Георг Юнгер, Марш Национализма"* (издательство "Russian Revolver", 2022)", - говорится в перечне Минюста.
Санкт-Петербургский городской суд 12 ноября 2025 года удовлетворил иск Пулковской таможни о признании книги Юнгера "Марш национализма"* экстремистской. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщала, что, по мнению экспертов, издание содержит пропаганду национализма и признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года 17-летняя девушка летела из Санкт-Петербурга в Милан, в рамках таможенного досмотра у нее в багаже была обнаружена данная книга. Издание было отправлено на экспертизу.
* Внесена в список экстремистских материалов
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Мафика
28 октября 2025, 19:38
 
