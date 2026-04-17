Макдэвид в шестой раз стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
08:10 17.04.2026 (обновлено: 08:13 17.04.2026)
Макдэвид в шестой раз стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и в шестой раз завоевал "Арт Росс Трофи".
В 82 играх сезона 29-летний канадец набрал 138 очков (48 голов и 90 передач). Он опередил ставшего вторым россиянина Никиту Кучерова из "Тампы" (130 очков; 44+86) и Натана Маккиннона (127; 53+74) из "Колорадо".
Титул лучшего снайпера достался Маккиннону (53 шайбы), он впервые в карьере стал обладателем "Морис Ришар Трофи". Далее расположились Коул Кофилд (51) из "Монреаля" и Макдэвид (48). Четвертое место разделил россиянин Кирилл Капризов (45) из "Миннесоты". Кучеров (44) стал восьмым.
Первое место в списке лучших ассистентов занял Макдэвид (90 передач), далее идут Кучеров (86), Маккиннон и Эван Бушар из "Эдмонтона" (по 74).
