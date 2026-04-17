Макдэвид в шестой раз стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и в шестой раз завоевал "Арт Росс Трофи".