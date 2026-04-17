США стоит учиться реальной демократии у Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что США стоит учиться реальной демократии у Белоруссии.
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". По словам ведущего, все говорят, что в Белоруссии диктатура, а в Америке демократия. Лукашенко в ответ сказал, что политика США говорит о том, что американцы самые настоящие диктаторы.
«
"У нас, я об этом давно говорил, демократии вам придется учиться. И у нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека, какие у него права? Он мертвый", - сказал Лукашенко.
Лукашенко рассказал о встрече с Трампом
Вчера, 16:22