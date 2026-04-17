США стоит учиться реальной демократии у Белоруссии, заявил Лукашенко
16:27 17.04.2026 (обновлено: 18:14 17.04.2026)
США стоит учиться реальной демократии у Белоруссии, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко в интервью ведущему RT Санчесу заявил, что США стоит учиться реальной демократии у Белоруссии.
  • Он отметил, что в Белоруссии демократии больше, чем в США.
  • Белорусский лидер подчеркнул, что политика США свидетельствует о том, что американцы являются настоящими диктаторами.
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что США стоит учиться реальной демократии у Белоруссии.
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". По словам ведущего, все говорят, что в Белоруссии диктатура, а в Америке демократия. Лукашенко в ответ сказал, что политика США говорит о том, что американцы самые настоящие диктаторы.
«
"У нас, я об этом давно говорил, демократии вам придется учиться. И у нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека, какие у него права? Он мертвый", - сказал Лукашенко.
