Лукашенко рассказал о встрече с Трампом - РИА Новости, 17.04.2026
16:22 17.04.2026 (обновлено: 18:10 17.04.2026)
Лукашенко рассказал журналисту RT о встрече с Трампом и об отношениях с ЕС

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко дал большое интервью журналисту RT Рику Санчесу.
  • Президент Белоруссии рассказал о встрече с Трампом, об отношениях с ЕС и пути США в Россию через Белоруссию.
  • Санчес признался, что ехал на беседу с предубеждениями, но интервью прошло как свободная беседа.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью журналисту RT Рику Санчесу, в ходе которого рассказал о его встрече с президентом США Дональдом Трампом, об отношениях с Евросоюзом и пути США в Россию через Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в пятницу дал интервью журналисту Russia Today, автору программы "Эффект Санчеса", который более 40 лет вел авторские информационные программы, а также был ведущим в крупнейших американских телеканалах, в том числе Fox News и CNN. По данным "Пула Первого", интервью длилось 1 час 45 минут.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине
13 декабря 2025, 19:18
"О чем спросили сегодня у Первого? Большая сделка и ее условия; путь США через Беларусь в Россию; встреча Лукашенко и Трампа; Иран: будет ли победитель в этой войне; отношения Беларуси и Евросоюза", - говорится в сообщении.
Кроме того, в интервью также затронули темы дружбы Лукашенко с мировыми лидерами, ядерного оружия, а также президентские выборы 2020 года и их результаты и многое другое.
По данным агентства Белта, Санчес также признался, что ехал на беседу с белорусским лидером с предубеждениями, сформированными о нем за годы жизни в США. Однако он подчеркнул, что интервью с Лукашенко проходило как свободная беседа и обмен мнениями и идеями без каких-либо заранее обговоренных ограничениях.
"Если Лукашенко диктатор, то я - королева Англии", - приводит слова Санчеса Белта.
Журналист также рассказал, что на российском телеканале ощущает гораздо большую журналистскую свободу и независимость, чем когда-то в американских СМИ. Кроме того, по его словам, в США трудно избежать навязываемых стереотипов, ведь там приучают к мысли, что только Америка важна, а остальные страны - нет. "Ты слышишь это изо дня в день и веришь (как и я верил). До тех пор, пока не приезжаешь в другие страны мира… Эти страны - не хуже, они просто другие. И нам нужно осознавать, обсуждать эти различия, чтобы становилось лучше. Этим как раз и должны заниматься журналисты", - добавил Санчес.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию
26 сентября 2025, 19:45
 
