Лукашенко рассказал о встрече с Трампом

По данным агентства Белта, Санчес также признался, что ехал на беседу с белорусским лидером с предубеждениями, сформированными о нем за годы жизни в США. Однако он подчеркнул, что интервью с Лукашенко проходило как свободная беседа и обмен мнениями и идеями без каких-либо заранее обговоренных ограничениях.

Журналист также рассказал, что на российском телеканале ощущает гораздо большую журналистскую свободу и независимость, чем когда-то в американских СМИ. Кроме того, по его словам, в США трудно избежать навязываемых стереотипов, ведь там приучают к мысли, что только Америка важна, а остальные страны - нет. "Ты слышишь это изо дня в день и веришь (как и я верил). До тех пор, пока не приезжаешь в другие страны мира… Эти страны - не хуже, они просто другие. И нам нужно осознавать, обсуждать эти различия, чтобы становилось лучше. Этим как раз и должны заниматься журналисты", - добавил Санчес.