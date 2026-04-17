В РФС рассказали подробности участия сборных в Турнире развития УЕФА

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Директор департамента сборных команд Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков заявил РИА Новости, что участие мужской и женской юниорских сборных России по футболу в Турнире развития УЕФА важно для приобретения международного опыта.

Мужская и женская юниорские сборные России, составленные из игроков до 16 лет, примут участие в Турнире развития УЕФА, который будет проходить с 25 по 30 апреля в Шымкенте (Казахстан).

« "Ключевая ценность любого международного соревнования для игрока российской академии и, в первую очередь, сборной команды России - это приобретение международного опыта, возможность встречи с более конкурентными соперниками, проверка своих способностей и возможности играть на высоком международном уровне, а также, в том числе с психологической точки зрения, отстаивание чести нашей страны на международной арене", - сказал Лексаков.

"Юноши проводят матчи во все окна УЕФА, и среди соперников бывают, вероятно, более сильные, чем те, с которыми приходится встречаться в отдельных турнирах развития УЕФА. Вместе с тем это официальный турнир. Мы рассматриваем их прежде всего как возможность для развития игроков и достижения высоких результатов в конкурентной борьбе на международной арене", - добавил директор департамента сборных команд РФС.