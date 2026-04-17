13:13 17.04.2026 (обновлено: 13:29 17.04.2026)
В РФС рассказали подробности участия сборных в Турнире развития УЕФА

Лексаков: участие сборных России в турнире развития УЕФА важно для опыта

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Директор департамента сборных команд Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков заявил РИА Новости, что участие мужской и женской юниорских сборных России по футболу в Турнире развития УЕФА важно для приобретения международного опыта.
Мужская и женская юниорские сборные России, составленные из игроков до 16 лет, примут участие в Турнире развития УЕФА, который будет проходить с 25 по 30 апреля в Шымкенте (Казахстан).
"Ключевая ценность любого международного соревнования для игрока российской академии и, в первую очередь, сборной команды России - это приобретение международного опыта, возможность встречи с более конкурентными соперниками, проверка своих способностей и возможности играть на высоком международном уровне, а также, в том числе с психологической точки зрения, отстаивание чести нашей страны на международной арене", - сказал Лексаков.
"Юноши проводят матчи во все окна УЕФА, и среди соперников бывают, вероятно, более сильные, чем те, с которыми приходится встречаться в отдельных турнирах развития УЕФА. Вместе с тем это официальный турнир. Мы рассматриваем их прежде всего как возможность для развития игроков и достижения высоких результатов в конкурентной борьбе на международной арене", - добавил директор департамента сборных команд РФС.
Юноши под руководством тренера Валентина Гаввы сыграют со сборными Азербайджана, Пакистана и Казахстана 2010 года рождения. Для женской команды, которую возглавляет Ольга Порядина, соперниками станут команды Болгарии, Замбии и Белоруссии. Команды сыграют по круговой системе, один раз друг с другом.
