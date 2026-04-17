Лавров подарил главам МИД СНГ сборник о вкладе советских республик в победу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров подарил главам МИД СНГ документальный сборник о вкладе республик СССР в победу в Великой Отечественной войне.
- Сборник называется "Республики фронту 1941-1945" и содержит новые факты о роли тыла в разгроме нацизма.
- Глава МИД России также призвал коллег из СНГ продолжать работу по сохранению памяти о героях войны.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ подарил коллегам из стран содружества документальный сборник о вкладе республик Советского Союза в победу в Великой отечественной войне.
«
"Перед Вами на столах документальные сборники "Республики фронту 1941-1945". Годы, посвященные вкладу каждой республики бывшего советского союза в победу. В данном издании нашли отражение новые факты, которые свидетельствуют о важнейшей роли тыла в разгроме нацизма", - сказал министр в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
По его словам, это без преувеличения фундаментальный труд, который был подготовлен коллективом высококлассных экспертов и историков из России и других стран Содружества при поддержке аппаратов советов безопасности.
Министр также выразил отдельные слова благодарности участникам заседания за активное участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в великой Отечественной войне.
"Мы сегодня обсуждали необходимость продолжения совместной работы по сохранению и упрочению памяти о героях той войны, о поколениях, которые представляли народы Советского Союза и стали поколением победителей... Нет сомнений, что общие наши усилия в рамках СНГ по сохранению памяти о подвиге наших предков, еще раз это подчеркну, сейчас особенно востребованы", - резюмировал Лавров.
Захарова рассказала, как празднование 80-летия Победы сплотило СНГ
