Лавров подарил главам МИД СНГ сборник о вкладе советских республик в победу

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ подарил коллегам из стран содружества документальный сборник о вкладе республик Советского Союза в победу в Великой отечественной войне.