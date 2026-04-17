Астроном объяснила появление "космической медузы" в небе над Петербургом

Световое явление над Лапландией после запуска российской ракеты-носителя с Плесецка

МУРМАНСК, 17 апр — РИА Новости. "Космическую медузу", которую увидели ночью в Санкт-Петербурге, можно наблюдать почти всегда при запуске ракеты, рассказала РИА Новости заместитель председателя мурманского Астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян.

"Это достаточно простое явление, никак не связанное с инопланетянами или чем-то подобным. Это просто газы — углекислый и пары воды в большой концентрации, которые остаются после запуска ракеты после сгорания топлива и начинают светиться от солнечного света", — пояснила Аветисян.

По ее словам, в ракетах используется особый вид керосина и жидкий замороженный кислород — он и вступает в реакцию.

"Это красивое явление — еще одна причина изучать космос, чтобы каждый человек мог дать ответ своему ребенку, что в появлении таких "медуз" нет ничего сверхъестественного", — заключила Аветисян.