Астроном объяснила появление "космической медузы" в небе над Петербургом - РИА Новости, 17.04.2026
18:40 17.04.2026 (обновлено: 19:52 17.04.2026)
Астроном объяснила появление "космической медузы" в небе над Петербургом

Астроном Аветисян: свечение появилось над Петербургом после запуска ракеты

© СоцсетиСветовое явление над Лапландией после запуска российской ракеты-носителя с Плесецка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Космическую медузу", которую увидели ночью в Санкт-Петербурге, можно наблюдать почти при каждом запуске ракеты.
  • Это явление вызвано свечением газов после сгорания топлива.
  • В этот раз оно возникло после запуска ракеты-носителя с космодрома Плесецк.
МУРМАНСК, 17 апр — РИА Новости. "Космическую медузу", которую увидели ночью в Санкт-Петербурге, можно наблюдать почти всегда при запуске ракеты, рассказала РИА Новости заместитель председателя мурманского Астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян.
"Это достаточно простое явление, никак не связанное с инопланетянами или чем-то подобным. Это просто газы — углекислый и пары воды в большой концентрации, которые остаются после запуска ракеты после сгорания топлива и начинают светиться от солнечного света", — пояснила Аветисян.
По ее словам, в ракетах используется особый вид керосина и жидкий замороженный кислород — он и вступает в реакцию.
"Это красивое явление — еще одна причина изучать космос, чтобы каждый человек мог дать ответ своему ребенку, что в появлении таких "медуз" нет ничего сверхъестественного", — заключила Аветисян.
В ночь на 17 апреля Воздушно-космические силы запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами.
