"Колорадо" благодаря двум передачам Ничушкина обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
08:00 17.04.2026 (обновлено: 08:10 17.04.2026)
"Колорадо" благодаря двум передачам Ничушкина обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0.
  • Клуб набрал 121 очко и ранее стал победителем регулярного чемпионата НХЛ, завоевав Президентский кубок.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Клуб "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колорадо
2 : 0
Сиэтл
37:38 • Ник Бланкенбург
(Брент Бернс, Валерий Ничушкин)
52:19 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Ник Бланкенбург (38-я минута) и Паркер Келли (53), россиянин Валерий Ничушкин ассистировал в обеих голевых атаках.
В 72 играх регулярного сезона 31-летнему Ничушкину удалось забросить 17 шайб и сделать 32 передачи.
"Колорадо" набрал 121 очко, ранее клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и в четвертый раз в истории завоевал Президентский кубок. "Сиэтл" с 79 очками занял шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.
Кубок Стэнли - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Вчера, 07:42
 
