"Колорадо" благодаря двум передачам Ничушкина обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Клуб "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
17 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
37:38 • Ник Бланкенбург
52:19 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Ник Бланкенбург (38-я минута) и Паркер Келли (53), россиянин Валерий Ничушкин ассистировал в обеих голевых атаках.
В 72 играх регулярного сезона 31-летнему Ничушкину удалось забросить 17 шайб и сделать 32 передачи.
"Колорадо" набрал 121 очко, ранее клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и в четвертый раз в истории завоевал Президентский кубок. "Сиэтл" с 79 очками занял шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.