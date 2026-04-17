"Сдержал слово": Колесников высказался о возвращении флага пловцам - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
20:10 17.04.2026
"Сдержал слово": Колесников высказался о возвращении флага пловцам

  • Климент Колесников, двукратный чемпион мира по плаванию, заявил, что после новости о возвращении флага и гимна российским пловцам ему стало спокойнее и радостнее.
  • Колесников отметил, что глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сдержал свое обещание по вопросам полного допуска спортсменов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что после новости о возвращении флага и гимна российским пловцам ему стало спокойнее и радостнее, а также отметил, что глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сдержал свое обещание по вопросам полного допуска спортсменов.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами.
«
"Внутри сидело ощущение, что чего-то не хватает. В Сингапуре не было полного удовлетворения. Дополнительной внутренней гордости, ощущения полноты момента не было. Как будто признание получилось неполным. А когда узнал новость, стало спокойно и радостно. Потому что все так и должно было быть. Дмитрий Аркадьевич (Мазепин), как и обещал, сдержал слово. Мы с ним не раз это обсуждали, он знал, что для меня и для других ребят это важно. Поэтому я просто успокоился. Даже не было какой-то бурной радости, я понимал, что это вопрос времени. И, по сути, все это понимали. Потому что иначе было бы несправедливо по отношению к спортсменам", - сказал журналистам Колесников.
